Tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Candan Sabuncu 25 Ocak 1944’te Ödemiş’te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan oyuncu bugün yaşama veda etti.
DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI
Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol aldı..
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Candan Sabuncu’nun cenaze töreni, 7 Aralık 2018 Cuma 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, törenin ardından Antalya’da toprağa verilecek.