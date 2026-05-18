Ustalar görmesin! 3D yazıcı ile ev inşa ettiler: İşte son hali

İtalya'da inşaat sektörüne yeni bir yön verecek hamle yapıldı.

Ne beton, ne tuğla...

Mimarlar, geleneksel yöntemlerin tam tersi bir ev inşa etti.

'TECLA' adı verilen yapı, İtalyan mimarlık stüdyosu Mario Cucinella Architects ile WASP şirketinin ortak çalışmasıyla geliştirildi.

Projede kullanılan ana malzeme ise doğrudan inşaat alanından çıkarılan doğal toprak ve kil karışımı oldu.

YAZICIDAN EV ÇIKTI

Yapının üretiminde aynı anda çalışan iki büyük 3D yazıcı kullanıldı.

TECLA'nın inşasında, karmaşık çamur yuvaları yapan çömlekçi yaban arısından ilham alan WASP firmasının geliştirdiği Crane WASP isimli devasa çoklu yazıcı kolları kullanıldı.

Katman katman ilerleyen sistem, özel kil karışımını üst üste yerleştirerek duvarları oluşturdu.

Yuvarlak hatlara sahip yapının tasarımı da dikkat çekti.

İşte, son hali...