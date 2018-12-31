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Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

Şanlıurfalı kalemkar ustası İsmail Bülbül, eski zamanlarda yön bulmak için kullanılan usturlabı dönemin teknikleriyle tekrar yapıyor.

AA | 31.12.2018 - 10:24..
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İsmail Bülbül, Osmanlı döneminde astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihi ölçüm cihazı olan usturlabı dönemin teknikleriyle yeniden üreterek günümüze taşıyor.

USTALARDAN EĞİTİM ALDI

Yaklaşık 16 yıl önce gittiği İstanbul'da ustalardan tombak, kalemkar ve sadekar sanatı konusunda eğitim alan İsmail Bülbül, daha sonra Şanlıurfa'ya döndü.

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor ViDEO

USTURLABI ARAŞTIRDI

Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında açtığı dükkanında Osmanlı dönemine ait yüzük ve kolye imitasyonlarını üretmeye başlayan Bülbül, Osmanlı döneminde astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihi ölçüm cihazı usturlabı araştırmaya koyuldu

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

OSMANLI DÖNEMİ TENİKLERLE YAPIYOR

Araştırmaları sonucunda eski eserlerden ilham alan Bülbül, usturlab eserlerini Osmanlı dönemindeki tekniklerle yapmaya başladı.

İsmail Bülbül, ecdad yadigarı kalemkarlığı yaparken karşılaştığı usturlab sanatını incelediğini ve etkilendiğini söyledi.

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İsmail Bülbül, "Kalemkar olduğum için usturlap üzerindeki tüm kalem işlerinin elle yapıldığını gördüm. Neden böyle ecdat yadigarı günümüzde üretilmiyor diye düşündüm ve yapmaya başladım. Usturlabı dönemin teknikleriyle yeniden üretmeye başladım. Usturlap güneşle ayla mesafeleri ve günleri ölçen bir alet. Usturlabın birçok medeniyet tarafından kullanıldığını gördüm. Müslümanlar ise buna hem sanat hem de bilimi katmışlar. Yeniden hesaplamalar yapmak çok zor ama o dönem yapılanların aynısını yapıyorum. Müslümanlar dünyaya bu anlamda çok katkıda bulunmuş. Benim için bir hayaldi ve bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor

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