Üvey Baba'nın Gaddar Halil'li Şemsi İnkaya son haliyle gündem oldu

Türk televizyonununun unutulmaz projelerinden Üvey Baba dizisi, üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye rağmen halen gündem olmaya devam ediyor.

Yıllar sonra sosyal medya sayesinde izlenmeye ve paylaşılmaya başlanan dizide başrol Halil karakterini, Yeşilçam sineması ve tiyatronun tanınan isimlerinden Şemsi İnkaya oynamıştı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

87 yaşındaki İnkaya, son görüntüsüyle bir kez daha gündem oldu. Oyuncunun değişimi, dikkatlerden kaçmadı. Diziyi severek izleyenler ünlü oyuncunun son haline yorum yağdırdı.