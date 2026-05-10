Üvey kızını aç bıraktı, 16 kiloya düştü: 46 yılla yargılanıyor

ABD’nin Wisconsin eyaletinde ortaya çıkan çocuk istismarı davası, ülke gündemine oturdu.

Savcılık dosyasına göre 52 yaşındaki Melissa Goodman ile eşi Walter Goodman, 14 yaşındaki otizmli üvey kızlarını yıllarca insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorladı.

Küçük bir odaya kapatıldığı öne sürülen çocuğun ciddi şekilde ihmal edildiği ve sağlık durumunun kritik seviyeye geldiği belirtildi.

16 KİLO KALDI

Soruşturma dosyasına göre çiftin, 14 yaşındaki otizmli çocuğu Wisconsin’de bulunan bir mobil evin içindeki dar bir odada tuttuğu iddia edildi.

Genç kızın odasında yatağının bulunmadığı, dış dünya ile neredeyse hiçbir temas kuramadığı ve yalnızca bulunduğu alana erişimine izin verildiği öne sürüldü.

Olay, Ağustos 2025’te yapılan bir ihbar sonrası ortaya çıktı.

Eve ulaşan polis ekipleri, genç kızı yalnızca 16 kilogram ağırlığında, aşırı derecede bitkin ve hayati risk taşıyan bir durumda buldu.

Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun çoklu organ yetmezliği, solunum yetmezliği ve pankreatit geçirdiği bildirildi.

46 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Melissa Goodman hakkında “kronik ihmal sonucu ağır bedensel zarar”, “kronik ihmal sonucu duygusal zarar” ve “hürriyeti kısıtlama” gibi ağır suçlamalar yöneltti.

Sanığın 1 Temmuz’da hakim karşısına çıkacağı ve suçlu bulunması halinde 46 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.