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Uyarı anonslarında 'sıcak hava yanıltmasın' vurgusu

Koronavirüs ile mücadelede, cami ve belediye hoparlörü ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından yapılan uyarı anonslarında değişikliğe gidildi.

AA |
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Uyarı anonslarında 'sıcak hava yanıltmasın' vurgusu

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından bazı tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşlara yönelik cami ve belediye hoparlörleri ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından yapılan anonslu uyarılar devam ediyor.

Yapılan anonslar, alınan tedbirlere vatandaşların uyumunu kolaylaştırıp sürece katkı sağlıyor.

"SALGIN TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL"

Havaların ısınmasıyla vatandaşların söz konusu tedbirlerde gevşemeye gidebileceğinin değerlendirilmesi üzerine, anons metninde değişikliğe gidildi.

Değişiklik sonucu, yeni anons metni şöyle:

"Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim."

CAMİLERDEN 5 KEZ, KOLLUK ARAÇLARINDAN SÜREKLİ TEKRARLANACAK

Söz konusu metin camilerden ve belediye merkezi yayın sistemlerinden günde en az 5 kez, kolluk araçlarından ise sürekli tekrarlanarak yapılacak.

Bu anonslar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilen illerin dışındaki 50 ilde özellikle hafta sonu daha sık şekilde tekrarlanacak.

ESKİ METİN

Anons edilen eski metinde, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." ifadeleri yer alıyordu.

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