Uyarı yapıldı: UYAP 3 saat kapalı kalacak

UYAP sistemine güncelleme geliyor...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak.

SÜRE UZATILABİLECEK

Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.

AÇIKLAMA GELDİ

UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.