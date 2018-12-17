Uygulamaların konumunuzu izlemesi nasıl engellenir

Bulunduğunuz yer ve hareketler hakkındaki veriler, her türlü şirketlerin ilgisini çekiyor. Özellikle bazı uygulamaların konum bilgilerini ve kişisel verileri bazı şirketlere sattığı haberlerini hepimiz biliyoruz. Reklam verenler de, doğru yerde doğru reklamları göstermek için konum bilgilerinizi sık sık kullanıyor. Peki telefonunuzdan, uygulamaların konumunuza erişmesini nasıl engelleyebilirsiniz?





Telefonunuzdaki, konum verilerine erişebilen uygulamaları incelemekle işe başlayın. Birçok uygulamanın konumunuzu takip etmesinin meşru nedenleri vardır. Bu nedenle, konum takibine erişimi engellemek bazı uygulamaların düzgün çalışmasını engelleyebilir. Örneğin, Google Haritalar gibi bir navigasyon uygulaması nerede olduğunuzu bilmezse, düzgün çalışmayacaktır.

Bir Android cihazınız varsa ve konum izlemeyi tamamen kapatmak istiyorsanız, bazı telefonlarda farklı olsa da işlem son derece basittir. Ayarlar> Güvenlik ve konum kısmına gidin ve konumunuzu kapatın. Veya ekranın üstündeki bildirim çekmecesini aşağıya çekerek konum servislerini kapatabilirsiniz.





Belirli uygulamaların konumuzua erişmesini engellemek için de Ayarlar'dan Uygulamalar'a gidin ve herhangi bir uygulamanın üzerine dokunun. Çıkan menüden Uygulama İzinleri'ni bulun ve Konum kullanmalarını engelleyin. iOS işletim sisteminde ise Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri kısmına gelin ve gerekli servisleri kapatın.







