Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da, Kongre binası önünde toplanarak yürüyüş yapan yüzlerce Uygur Türk'ü, Çin yönetiminin baskıcı politikalarını protesto etti.
Beyaz Saray önünde toplanan Uygur Türkleri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dışişleri Bakanlığı binası önüne kadar, Çin Hükümeti karşıtı slogan atarak yürüdü.
FARKLI MÜSLÜMAN GRUPLAR DESTEK VERDİ
Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi'nin organize ettiği gösteriye, ABD'nin farklı Müslüman örgütleri de destek verdi.
Washington Temsilcisi Salih Hudayar, "Beyaz Saray ve Dışişleri'nden, Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımı tanımaları ve Birleşmiş Milletler'e, BM Soykırım Kongresine uygun hareket etmeleri ve 21'inci yüzyılın Holokost'unu durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.