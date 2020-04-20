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Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde operasyondaki jandarma ekibine silahlı saldırı sonucu 2 asker yaralanırken, saldırganlar polis tarafından yakalandı.

İHA |
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Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezi binasının etrafına baskın düzenledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine bu sırada el yapımı tabanca ile ateş açıldı.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 2 uzman çavuş, karın bölgelerine isabet eden kurşunlardan yaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden C.Ç.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, S.B.’nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

KAÇAN SALDIRGANLARI POLİS YAKALADI

Çatışma sonrasında özel bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.T. ve M.D. polisler tarafından durdurulmak istendi. Araçlarından inen şahıslar silah ile ateş ederek bölgeden kaçmak istediler. Şahıslar kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

Olay sonrasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer askeri yetkililer Edremit Devlet Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar

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