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Uyuşturucu satıcısı sahibini uyaran papağan

Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu satıcısı sahibini baskın sırasında "Anne, polis" diyerek uyardı.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 13:35..
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Brezilya'nın Pinau eyaletinde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis baskını sırasında bağırarak uyuşturucu satıcılarını uyaran papağan karakola götürüldü.

The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı.

POLİS YAKLAŞINCA BAĞIRMAYI BIRAKTI

Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi.

'TUTUKLANDIKTAN SONRA GAGASINI AÇMADI'

Brezilyalı bir gazeteci papağanı 'çok uysal' olarak nitelendirdi ve "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı" dedi.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Papağan daha sonra polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.

Uyuşturucu satıcısı sahibini uyaran papağan

Uyuşturucu satıcısı sahibini uyaran papağan

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