Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi

Türkiye'nin koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattığı dönemde gözler cezaevlerine çevrildi.

Koğuşların fazla kalabalık olması ve ölümcül virüsün cezaevlerinde yayılma riskinin artması üzerine infaz düzenleme yasası için çalışmalara hız verildi.

İnfaz paketinin son şeklini Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesine taşıdı.

UYUŞTURUCU DA KAPSAM İÇİNDE

Sarıkaya, "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı. Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak" diye yazdı.

112 BİN TAHLİYE BEKLENİYOR

Uyuşturucu suçlarının da kapsam içine alınmasıyla birlikte tahliye olması beklenen mahkum sayısı 112 bine çıktı.

1 MART 2020'DEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR..

İnfaz paketindeki tarih ise 1 Mart 2020 olarak belirlendi.

Bu tarihten önce suç işleyenler, infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Yasayla birlikte cezade yüzde 50 indirim yapılacak ve denetim serbestlik 3 yıl olacak.