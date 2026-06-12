Uyuşturucudan gözaltına alınan Beren Saat, sağlık kontrolünde görüntülendi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Aylarca önce başlayan operasyonlar, gözaltına alınan isimlerin ifade vermesi sonrasında da genişliyor.

Son olarak dün bir dalga daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, bazı isimler hakkında da adli kontrol verildi.

16 İSİM HAKKINDA ADLİ KONTROL

Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

BEREN SAAT'İN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Beren Saat, şapka ve gözlük kullanarak kamufle olmaya çalıştı.

Saat'in görüntü vermemek için hızlı hareket ettiği ancak keyfinin de yerinde olduğu fark edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Saat, diğer isimlerle geldiği otobüse bindirilerek adliyeye sevk edildi.