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Uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek istedi

Diyarbakır'da uyuşturucuyu akılalmaz bir yöntemle saklamak isteyen şüpheli, yakalandı.

AA | 12.03.2020 - 10:55..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, yolcu otobüsündeki N.F.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit ve arama köpeği Çiko ile arama yapıldı.

SALÇAYLA SIVADI

Aramada, N.F.'nin beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için salçayla sıvanmış ve üzeri streçle kaplanmış 780 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek istedi

OPERASYONLAR ARALIKSIZ OLARAK SÜRECEK

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek istedi

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