ABD'de yaşayan Lee Loechler isimli yapımcı, kız arkadaşı Sthuthi David'e sürpriz bir evlillik teklifi yapmak istedi.

Loechler, sürpriz için kız arkadaşının en sevdiği animasyon film olan Uyuyan Güzel'i seçti. Yapımcı, filmin final sahnesine kendisi ve sevgilisini yerleştirerek bir değişiklik yaptı.

Pirensin pransese evlillik teklif ettiği final düzenlemesiyle hazırladığı versiyonu bir sinema salonuna verdi.

Uyuyan Güzel uyarlamalı evlilik teklifi VİDEO

SEVENLERİNİ SALONA DAVET ETTİ

Loechler, daha sonra salona sevdikleri tüm yakınlarını davet edip David'e bir filme bilet aldıklarını söyleyerek onunla birlikte en ön sıraya oturdu.

VİDEO VİRAL OLDU

Filmin sonunda prensten gelen evlenme teklifi ile kız arkadaşına tek taş yüzük uzattı. Loechler'ın YouTube'da paylaştığı yaratıcı evlenme teklifi, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.