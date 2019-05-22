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Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Bahçeşehir'de bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile vurdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 22.05.2019 - 14:41..
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İstanbul Avcılar Bahçeşehir-Esenyurt yan yolu üzerinde bulunan bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer Aslan, sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yaklaşarak elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bir anda neye uğradığını şaşıran köpek, olay yerinden kaçtı. Sefer Aslan'nın köpeğe acımasızca vurması, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Uyuyan köpeğe vurdu İZLE

ÖZÜR DİLEDİ

Sefer Aslan adlı temizlik işçisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aslan ilk ifadesinde köpeğe vurduğu için pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

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