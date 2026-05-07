Uzak Şehir dizisinde şaşırtan veda: Bir Albora daha eksiliyor

Ekranların soluk soluğa izlenen dizisi Uzak Şehir’de ikinci sezonun sonuna gelindi.

Geçtiğimiz Pazartesi 60. bölümüyle ekrana gelen yapımın, 63. bölümde sezon finali yapacağı kesinleşti.

Alboralar’ın hikayesine kısa bir ara verecek olan dizi, üç hafta sonra yayınlanacak olan bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

Sezon finali öncesinde diziden bir ayrılık sinyali geldi.

ALBORA AİLESİNDEN BİRİ AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 63. bölümde sezonu kapatmaya hazırlanan dizide, Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın ekibe veda edeceği öğrenildi.

Yeni bir değişiklik yaşanmazsa, başarılı oyuncunun kendi isteğiyle projeden ayrılacağı konuşuluyor.

Burç Kümbetlioğlu’nun ardından yaşanacak bu ayrılığın, hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.