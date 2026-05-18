Uzak Şehir'in Şahin'i transfer oldu: İşte yeni dizisi

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finali hazırlığında...

Dizinin kadrosundan bu sezona ayrılacak isimler de var.

Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu'nun ardından diziye veda edecek ikinci ismin Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya oldu.

NETFLIX'E GEÇTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Ünlü oyuncu yerli 'Lost' Eve Giden Yol'da da Şahin adlı bir karakteri canlandıracak.

Aras Bulut İynemli ile Alper Çankaya “Çukur”un ardından tekrar bir dizide buluşacak.

Dizi 8 bölümden oluşacak.