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Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında ilk ders için kamera karşısına geçti.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 09:20..
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Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilirken, uzaktan eğitim modeli uygulanmaya başladı.

İlk ders için kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi. Sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor." dedi.

İLK DERS ZİYA SELÇUK'TAN

Çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve Bakan Selçuk'la yapılan röportaja ilişkin video "basinmus.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Ziya Selçuk, burada, bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek eğitimin de bu sürecin parçası olduğunu ifade etti.

Yüzlerce gönüllü öğretmen ve teknisyenin uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiğine işaret eden Selçuk, "Bizim MEB olarak temel amacımız, okullarda yapılan birçok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları." diye konuştu.

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

Çocukların derslerdeki kazanımları ne şekilde alacaklarına dair ayrıntılı çalışmalar yapıldığını ifade eden Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet altyapısında yüz binlerce video, animasyon, soru ve ders anlatımları bulunduğunu söyledi.

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan ViDEO

SINIFLARIN DERS SAATLERİ

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak.

İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

YENİ BİR DENEYİM

Öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Biliyorsunuz 3 HD, 3 SD kanalımız var. Bunun nedeni Türkiye'deki tüm televizyonları kapsayabilmek ve bu kapsam dahilinde de her öğrencimizin erişebilmesini mümkün kılmak. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa veya başka bir sebep olursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse EBA'dan da internetten de konu tekrarlarını, soru çözümlerini, öğretmenlerle iletişimlerini hayata geçirebilirler. Bu bizim için de bütün ülke için de yeni bir deneyim, bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız."

Uzaktan eğitimden kasıtlarının televizyondan eğitim olduğunun altını çizen Selçuk ancak sadece televizyondan eğitimin yetmeyeceğini, buna ek olarak bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

EBA ÖNERİSİ

Belirli saatlerde, belirli sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, "eba.gov.tr" içeriklerden yararlanıp, konu tekrarı yapmak, soru çözmek isteyebileceğini ya da öğretmenlerinin gönderdiği ödevi alması gerekebileceğini ifade eden Selçuk, bunun için de EBA'nın kullanılacağını belirtti.

Selçuk, "Ben velilerimize uzaktan eğitim dediğimizde televizyonla yaptığınız çalışmayı kastediyorum ama yardımcı destek olarak da internet altyapısındaki 'eba.gov.tr'yi öneriyorum." diye konuştu.

Uzaktan eğitim programı açıklandı VİDEO

20 DAKİKALIK DERSLER

Daha önceki açıklamasında derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.” diye konuşmuştu.

DERS PROGRAMI

EBA ve TRT üzerinden yayınlanan derslerin programı şu şekilde:

İLKOKUL

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

ORTAOKUL

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

LİSE

Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

FREKANS BİLGİSİ

UYDU: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

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