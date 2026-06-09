Uzaktan gelin, yakından şelale! Doğa harikası herkesi hayran etti

Peru'nun Cajamarca bölgesinde bulunan ve "Gelin Şelalesi" olarak bilinen Catarata de la Novia, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki şelale, kayalıklardan süzülen beyaz suyun oluşturduğu şekil nedeniyle uzaktan bakıldığında gelinlik ve duvak giymiş bir kadını andırıyor.

Bu eşsiz görüntüsü sayesinde dünyanın dört bir yanından doğa tutkunlarının ilgisini çeken şelale, Peru'nun en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olarak gösteriliyor.

Özellikle yağışlı sezonlarda debisinin artmasıyla birlikte gelin silueti daha belirgin hale geliyor.

Doğal güzelliği ve etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken bölge, Peru'nun en özel turistik noktalarından biri olarak gösteriliyor.