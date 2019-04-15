Uzayın insan vücudu üzerindeki etkileri: İkiz deneyi

Uzayda geçirilen zaman insan vücudunu nasıl değiştiriyor? Yıllarca süren astronotların uzay görevlerine rağmen, bu soruya cevap vermek oldukça zor. Sorun şu ki, insanlar arasında çok fazla bireysel çeşitlilik olduğundan herkesin vücudu farklı tepki verebiliyor. Bu nedenle de uzaydaki bir insanı Dünya'daki ile karşılaştırmak oldukça zor bir hale geliyor

NASA söz konusu fizyolojik farklılıkları ortadan kaldırmak ve uzayın insan vücudundaki etkilerini gözlemlemek için yeni bir deney gerçekleştirdi.

NASA, İKİZLERİ GÖZLEMLEDİ

NASA, uzayın insan vücudundaki etkilerini gözlemek için ikiz kardeşler astronot Scott ve Mark Kelly ile bir deney yaptı. Söz konusu deneyde Scott, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 340 gün geçirirken, kardeşi Mark ise bu süre boyunca Dünya'da kaldı. Bilim insanları bu sayede genetik farklılıklar olmadan iki insanın vücutlarını karşılaştırma imkanı elde etti.

NASA araştırmacıları, ikizlerin gen değişimlerini, bilişsel işlevselliklerini ve bağışıklik sistemlerini inceledi ve uzayda geçirilen zamanın yaşlanmayı da etkilediği ortaya çıktı. Araştırmacılar, uzayda kalan Scott'ın genlerinin ucunda bulunan telomer yapılarının biraz daha uzadığını gözlemledi. Scott Dünya'ya geri döndüğünde bu telomer yapılar 6 ay içinde tekrar kısalarak eski haline döndü.





BAZI GENLER KALICI OLARAK DEĞİŞTİ

Scott'ın vücudunda bulunan bazı genler, uzayda geçirdiği zamana bağlı olarak kalıcı bir şekilde değişime uğradı. Bağışıklık sisteminin işleyişi ve DNA onarımı ile ilgili olan bu genler, bir daha eski haline dönmedi.

NASA araştırmacıları, ikizlerin vücutlarını araştırmaya devam ederek yeni değişimler olup olmadığını gözlemleyecek.

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