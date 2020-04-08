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Üzerine tüfekle ateş edilen kişi, son anda kurtuldu

Karaman'da yolda yürürken tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı.

İHA |
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Üzerine tüfekle ateş edilen kişi, son anda kurtuldu

Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak’ta yürümekte olan Y.Ö. isimli kişiye, seyir halindeki bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle bir el ateş edildi.

Üzerine tüfekle ateş edilen kişi, son anda kurtuldu

SON ANDA KENDİNİ YERE ATTI

Y.Ö, son anda kendini yere atarak vurulmaktan kurtulurken, tüfekten çıkan saçmalar boş bir dükkana isabet etti. O sırada bölgede devriye atan gece bekçilerinin silah sesi duyarak haber vermeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Üzerine tüfekle ateş edilen kişi, son anda kurtuldu

Ekipler, saldırının yaşandığı yerde çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ekibi de saçmaların isabet ettiği boş dükkan ile yere düşen patlamamış fişekte inceleme yaptı. Saldırıya uğrayan Y.Ö ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine tüfekle ateş edilen kişi, son anda kurtuldu

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