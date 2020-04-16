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Reklamcı Astroloji uzmanı Nihan Urel Erdoğan’ın haritasını inceledi

Yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haritasını inceleyen Nihan Urel, Erdoğan’ın hem ulusal hem de uluslararası arenada etkisini artırarak tarihe geçecek başarılara imza atacağını söyledi.

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Reklamcı Astroloji uzmanı Nihan Urel Erdoğan’ın haritasını inceledi

Son yıllarda dünya genelinde astrolojiye olan ilginin artmasıyla beraber, dünya liderlerinin hayatları da mercek altına alınmaya başladı.

Özellikle seçim ve yeni parti kuruluş zamanlarında yaptıkları yıldız haritası yorumlamalarıyla önemli isimlerin de dikkatini çeken astrologlar, daha önce defalarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astrolojik göstergelerini değerlendirdi.

"2020 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YILI"

Reklamcı Astroloji uzmanı Nihan Urel, YouTube kanalında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum haritasına yer vererek 2020 yılının Recep Tayyip Erdoğan cephesinden nasıl geçeceğini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın astrolojik verilerini inceleyen Urel, özellikle 15 Mart’tan itibaren Erdoğan’ın siyasi hayatında büyük bir sıçrama gerçekleşeceğini söylemiş:

Uzman astrolog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haritasını inceledi ViDEO

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK"

Erdoğan’ın çok uzun zamandan beri emek vererek tamamlanması için çaba sarfettiği birçok şeyin bu tarih itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağına yer veren Urel, büyük kadersel dönüşümlerin kapıda olduğunu söylüyor:

VİDEONUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye’nin de geleceğini etkileyecek güzel değişimlerin Erdoğan sayesinde gerçekleşeceğine yer veren Astroloji Uzmanı ve Reklamcı Urel, önemli görüşmelerin de başlayacağına işaret etmiş:Reklamcı Astroloji uzmanı Nihan Urel Erdoğan’ın haritasını inceledi

"ULUSLARARASI GÜNDEMİ O BELİRLEYECEK"

Erdoğan’ın emeklerinin meyvelerini toplama zamanının geldiğini söyleyen Urel, 15 Ağustos civarında uluslararası siyasi arenada da yumruğunu masaya vurarak etkisini artıracağını söyledi. Global ölçekte gücünü iyiden iyiye artırmasının yanı sıra, gündemi belirleyecek kişinin de Erdoğan olacağını söyleyen Urel, Türkiye’de de ciddi ölçekte bir oy artışı olacağını öngördü.

Özellikle kasım ayından itibaren tüm gezegenlerin Erdoğan’ı işaret ettiğine yer veren Urel, yıldızların da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana olduğunu ekledi.

Reklamcı Astroloji uzmanı Nihan Urel Erdoğan’ın haritasını inceledi

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