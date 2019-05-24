Uzmanlar: Ramazan’da sigarayı bırakmak daha kolay

İftardan sonra içilen sigaranın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, “Sigara kullanan kişilerde, Ramazan döneminde iftarın sigara ile açılması, iftardan sonra aşırı miktarda sigara içmek gibi davranışlar görülür ve bu yanlış davranışlar oldukça ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

KALP KRİZİ RİSKİ

Ramazan ayında iftardan hemen sonra bir bardak suyun ardından içilen 3-4 adet sigara, ani ritim bozukluklarına ve kalp krizine neden olabilir. Bunun sebebi karbondioksitin kanda aniden birikmesi sonucunda oksijen dengesinin bozulmasıdır. Buna bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları meydana gelir ve bu da kalp krizine kadar varan sonuçlar doğurabilir.





Ayrıca iftarda arka arkaya içilen sigaralar nedeniyle vücutta aşırı nikotin yüklemesi meydana gelir. Bu durum koroner damar spazmına zemin hazırlar, pıhtı oluşumunu hızlandırır ve kalp krizi riskinin artmasına sebep olabilir.” dedi.

NASIL BIRAKABİLİRİZ

Sigarayı bırakmada en önemli faktörün kişinin iradesi olduğunu söyleyen uzmanlar, “Sigara kullanan kişilere bakıldığında birçoğunun sigarayı bırakmak istediği, büyük bir kısmının hayatı boyunca en az bir kez sigarayı bırakmayı denediği ve başarısız olduğu görülmektedir.

Bu noktada en önemli etken iradedir. Normal dönemde kişinin sigara içmesinin önünde herhangi bir somut neden olmadığı için bırakmak istese de son bir paket, son bir ay gibi ertelemeler nedeniyle başarısız olduğu görülür.





Fakat Ramazan ayında oruç nedeniyle sigara içmenin tamamen imkânsız olması, günün 17 saatinde sigara içme davranışının önüne geçer. Bu dönemde yalnızca iftar ve sahur arasında içilen sigara miktarının yavaş yavaş azaltılması ve tamamen bırakılması yılın diğer zamanlarına oranla çok daha kolaydır. Bu yüzden iftar ve sahurda ardı ardına sigara içmek yerine Ramazan fırsat bilinerek sigara bırakılmalı veya bir tek sigaradan fazlası içilmemelidir. Gerekirse bir sağlık kuruluşuna başvurularak sigaranın bırakılmasına yönelik fizyolojik ve psikolojik destek alınabilir.” dedi.

HER 3 KİŞİDEN 1'İ KULLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan verilere göre, yaklaşık olarak her 3 yetişkinden birinin sigara kullandığının altını çizen uzmanlar, şunları söyledi:

“Her yıl dünya çapında yaklaşık 4.9 milyon birey, sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanseri başta olmak üzere sigaranın pek çok kronik hastalığın oluşumunda direkt olarak rol oynadığı, birçok hastalığın ise görülme sıklığını artırdığı bilinmektedir. Yalnızca sigara tüketenlerde değil, sigara içilen ortamda bulunarak buradaki kirli havayı soluyan kişilerde de pasif içicilik nedeniyle bu etkiler görülür. Bu nedenle gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada sigara kullanımı, vücut üzerinde pek çok olumsuz etkiye yol açabilen ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.”