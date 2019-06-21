Uzmanlar, sahte sistem temizleme programlarına karşı uyardı

Son zamanlarda hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlar için sistem temizleme yazılımlarında, ciddi artışlar yaşanıyor. Bu yazılımlar genellikle ücretsiz olarak sunulurken, belirli özelliklerin kullanılabilmesi için kullanıcılardan ücret talep ediyor.

Kaspersky uzmanları, sahte sistem temizleme programlarının saldırısına uğrayan kullanıcı sayısında iki kat artış olduğunu tespit etti. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Artemiy Ovchinnikov, "Sahte temizleyici fenomeninin son birkaç yılda nasıl büyüdüğünü izliyoruz. Bu gerçekten ilginç bir tehdit. Gördüğümüz birçok örnek, daha geniş bir alana yayılıp daha tehlikeli hale gelerek basit bir sahtekarlıktan çıkıyor ve tamamen işlevsel, tehlikeli bir kötü amaçlı yazılıma dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

BİLGİSAYAR TEMİZLEME AMACIYLA İNSANLAR KANDIRILIYOR

Bilgisayarları temizlediğini iddia eden dolandırıcılık programları, insanları kandırarak bilgisayarlarındaki sözde ciddi sorunların düzeltilmesi için para ödemeye ikna ediyor. Saldırıya uğrayan kullanıcılar 2018'in ilk yarısında 747 bin 322 olurken, rakam bu yılın aynı döneminde 1 milyon 456 bin 219'u buldu.

Bilgisayarın yavaş çalışması ya da zayıf performans göstermesi, PC kullanıcıları arasında yaygın şikayetlerden biri ve bu tarz sorunları çözmek için fazla sayıda meşru araç bulunmuyor. Piyasada bulunan zararlı uygulamalar için kullanıcılardan ücret aldıktan sonra bilgisayara sızma işlemi gerçekleştiriyor.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE JAPONYA

2019'un ilk yarısında sahte temizleme programlarıyla yapılan saldırılardan en çok etkilenen ülkeler, tehdidin coğrafi olarak ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Listenin başında kullanıcılarının yüzde 12'si etkilenen Japonya bulunuyor. Japonya'yı, yüzde 10 ile Almanya, Beyaz Rusya, İtalya ve Brezilya takip ediyor.

Tespit edilen sahte bilgisayar temizle programları ise şu şekilde:

Hoax.Win32.PCFixer

Hoax.Win32.PCRepair

Hoax.Win32.DeceptPCClean

Hoax.Win32.Optimizer

Hoax.MSIL.Optimizer

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.