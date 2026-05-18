Uzmanlar yanıtladı: Yapay zeka bağımlılığı insan zekasını geriletebilir

Yapay zekanın olumsuz etkileri...

İngiltere'nin en köklü bilim kurumlarından biri olan Greenwich Kraliyet Gözlemevi, yapay zekanın hızla yaygınlaşan kullanımına ilişkin dikkat çekici bir risk senaryosunu gündeme taşıdı.

İNSAN ZEKASINI KÖRELTEBİLİR

Kurumu bünyesinde barındıran müze grubunun direktörü Paddy Rodgers, teknolojik araçların sunduğu hazır yanıtlara tamamen bağımlı hale gelmenin insan zekasını ve inovasyon yeteneğini köreltebileceğini belirtti.

Rodgers, bilginin ve uzmanlığın temelinde yatan sorgulama, araştırma ve sonuçları değerlendirme alışkanlıklarının, yapay zekanın her soruya saniyeler içinde cevap ürettiği bu yeni düzende kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

MAKİNELERİN YAPMAYACAĞI 'GEREKSİZ' KEŞİFLER İNSANLIĞI İLERİ TAŞIDI

Gökbilim tarihinden örnekler veren uzmanlar, geçmişteki bilim insanlarının gökyüzüne dair muazzam büyüklükte veri toplarken aslında o dönem için tamamen "gereksiz" görülebilecek detaylarla da uğraştıklarını ifade ediyor.

Bir yapay zeka algoritmasının veya makinenin asla yapmayacağı bu fazladan araştırmalar, kaydedildikten 150 yıl sonra bile dünyadaki deniz seyrüsefer sistemlerini doğrulamak için kritik bir kaynak haline gelebildi.

Yapay zekanın sunduğu filtrelenmiş ve hızlı sonuçların aksine, insanın kendi merakının peşinden giderken karşılaştığı beklenmedik bilgiler ve tesadüfi bulgular, tarihteki en büyük kırılma noktalarını oluşturdu.

Yapay zekanın bilim dünyasındaki potansiyeli ve protein yapılarını çözerek Nobel Ödülü kazandıran AlphaFold2 gibi başarıları yadsınmıyor.

KOLAYCILIK, BİLGİ KAYNAĞIYLA ARAYI AÇIYOR

Eğitimciler de yapay zekanın fikirleri test etmek veya ortak çözümler üretmek için bir iş birlikçi olarak kullanılmasını destekliyor.

Ancak düşünme sürecini tamamen teknolojiye devretmek, bu araçların sınırlarını tehlikeli bir noktaya taşıyor.

Dijital kaynaklarda kullanıcılar temel kaynağa inip doğruluğu kontrol edebilirken, arama motorlarının ve sosyal medya platformlarının tepe noktasına yerleşen yapay zeka özetleri insanları doğrulanabilir ve kontrol edilebilir bilgi kaynaklarından giderek daha fazla uzaklaştırıyor.