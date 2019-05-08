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Uzungöl çamurdan kurtuluyor

Daha bir ay öncesine kadar yolları alt yapı çalışmaları ile çamurdan ve çukurdan geçilmeyen Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

İHA | 08.05.2019 - 08:52..
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Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl’deki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını tamamladıklarını, alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların ve çevre düzenlenmelerinin yenileme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ YOĞUN ÇALIŞMA

Uzungöl’ün Türkiye’nin en yoğun turist çeken turizm merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, turizm sezonu öncesinde bu önemli alandaki çalışmaların tümüyle tamamlamış olacağını kaydetti.

Uzungöl çamurdan kurtuluyor

7 BİN METRELİK ALT YAPI HATTI İNŞA EDİLDİ

Uzungöl’de çok önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, “Çaykara ilçemizin Uzungöl Mahallesi İçme Suyu-Kanalizasyon-Yağmur Suyu İnşaatı tamamlanmıştır. Proje kapsamında içme suyu kaynakları coanda tipi su alma yapısıyla iyileştirilirken, 7 bin metre de isale ve şebeke hattı inşa edilmiştir. Kanalizasyon çalışması ile infiltrasyon ve exfiltrasyonun önüne geçilmiştir. 4 bin metre kanalizasyon hattı ve 70 muayene rögarının inşa edildiği proje kapsamında mevcut terfi merkezi de iyileştirilmiştir. Uzungöl’de yağmur suyu sistemi oluşturularak ayrık sistem alt yapı düzenine geçilmesi ve biyolojik atık su arıtma tesisine arıtılamayacak seyreltik su gelmesinin önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar sahaya tatbik edilmiştir. Bu amaçla 4 bin metre yağmur suyu hattı ile 200 muayene bacası ve 400 de yağmur suyu toplama ızgarası inşası tamamlanarak hizmete alınmıştır” dedi.

Uzungöl çamurdan kurtuluyor

ÇALIŞMALAR ON GÜNE BİTİYOR

Bu sezon Uzungöl’de çok sayıda yerli ve yabancı turisti en iyi şekilde ağırlamak gayretinde olduklarını aktaran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Alt ve üst yapı çalışmalarının ardından yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını da on güne kadar tamamlayıp, inşallah Uzungöl’de eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla verimli bir turizm sezonu geçireceğiz” diye konuştu.

Uzungöl çamurdan kurtuluyor

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