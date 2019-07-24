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Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Kuzey Iraklı turistlerin Uzungöl'de saldırıya uğradığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 10 bin turist Karadeniz planlarını iptal etti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 12:09..
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, her yaz turistlerin merakla gittiği yerlerden biri.

Bölgeye giden turistler, şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, Karadeniz turizmine büyük bir darbe vurdu.

Kuzey Irak'tan Uzungöl'e giden turist grubunun elindeki "Kürdistan" yazılı atkıyı gören provokatörler ortalığı karıştırdı ve turistleri linç etmeye kalktı.

Trabzon Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken turistler yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Karadeniz seyahatlerini iptal etmeye başladı.

10 REZERVASYON İPTAL

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği'nin elindeki verilere göre, şu ana kadar iptal edilen rezervasyonların sayısı 10 bine ulaştı.

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"TÜRKİYE'NİN DUYARLI OLMASI LAZIM"

Rûdaw’a konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da “Bu topraklarda bu tür provakasyonların olduğunu biliyoruz. Türkiye’yi Ortadoğu’da tamamiyle izole etmeye çalışan bir politik anlayış var. Türkiye’nin de buna karşı duyarlı olması lazım. Evet bu tür olaylar olabilir ama bu olaylara karşı gösterilecek tavır da önemlidir. Buna gerek kamu sorumluları gerekse Sivil Toplum Kuruluşları tarafından net ve karşı duruş sergilenmesi gerekiyor. Burada kamu kuruluş temsilcilerinin almış olduğu tavır bizleri rahatsız etmiştir” ifadelerini kullandı.

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

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