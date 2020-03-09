taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1728
Euro
7.0432
Altın
1667.71
Borsa
109600.53
Gram Altın
330.412
Bitcoin
49032.37

Vahit Kiler: Engin Özkoç Meclis'e gelirse gerekeni yaparız

Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Meclis'te kavga ettiği CHP’li Engin Özkoç’a sert mesajlar verdi.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Vahit Kiler: Engin Özkoç Meclis'e gelirse gerekeni yaparız

Meclis'te CHP ve AK Partili vekillerin arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan kavgada CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Özkoç'un Meclis'e gelmesi halinde aynı muameleyi görmeye devam edeceğini söyledi.

"BİR YERLERİNİN KIRILMASI LAZIMDI"

Kiler, “O hainin, o alçağın, o onursuzun çok afedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir. Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlementoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarıda o sözleri bir şahsa etsin çeker vururlar. O alçağın o Meclis'ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı” dedi.

Vahit Kiler: Engin Özkoç Meclis'e gelirse gerekeni yaparız VİDEO

"MECLİS'E GELİRSE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEK"

Özkoç’un meclise gelmemesi gerektiğini ifade eden Kiler, “Siz o alçakça ifadeleri kullanacaksınız utanmadan sıkılmadan gelip Meclis kürsüsüne çıkıp konuşma hadsizliğini kendinizde bulacaksınız. O gün geri duracak zaman değildi, o gün o hadsize haddini bildirecek zamandı ve rabbim nasip etti sizden aldığımız güçle ona haddini bildirdik. O şahıs o insan müsveddesi bundan sonra inşallah o Meclis'e gelmez. Ne zaman gelse aynı muameleyi görecek, eksik olanı tamamlayacağız. Ama tezkere geldi, dokunulmazlığı önümüzdeki hafta kaldırılsa, bizde zevkle elimizi kaldıracağız ve o alçağın, o vatan haininin milletvekilliğini düşüreceğiz bir daha Meclis'e giremeyecek.” şeklinde konuştu.

CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an

Vahit Kiler: Engin Özkoç Meclis'e gelirse gerekeni yaparız

İlginizi Çekebilir
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.
İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nda koronavirüs çıktı
Avrupa'da koronavirüsün en hızlı yayıldığı İtalya'da son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı'nda koronavirüs rastlandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan sınırına asker gönderecek
Güney Kıbrıs Başkanı, mültecilerin geçişini engellemek amacıyla Yunanistan sınırına asker göndereceğini açıkladı.
Papa, pazar duasını canlı yayın ile gerçekleştirdi
Papa Francesco, koronavirüs salgını nedeniyle, geleneksel pazar duasını canlı video bağlantısı ile yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korana Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Korana Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
76
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
121
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
59
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
59
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
43
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm
57
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir