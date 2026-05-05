VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun son durumunu açıkladı

VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Derya Cebecioğlu'nda kanamalı bir kist tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün karın ağrısı şikayetiyle Academic Hospital'a başvuran Derya Cebecioğlu'nun kontrollerinde kanamalı bir kist tespit edildiği ve oyuncunun doktor tavsiyesiyle bugün acil bir şekilde ameliyata alındığı kaydedildi.

4-6 HAFTA SÜRECEK

Derya Cebecioğlu'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin 4-6 hafta arasında sürmesinin beklendiği aktarıldı.