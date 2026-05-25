VakıfBank, Sıla Çalışkan ile yolları ayırdı
VakıfBank Spor Kulübü, 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon öncesinde sarı-siyahlılar, bir vedayı açıkladı.
VakıfBank Spor Kulübü, 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
VAKIFBANK VEDA ETTİ
Kulübün açıklamasında, "Voleybolda sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, Sıla Çalışkan ile vedalaştı. Voleybol kariyerine sarı-siyahlılar ile başladıktan sonra çeşitli takımlarda forma giyen tecrübeli pasör, 2024-2025 öncesi döndüğü VakıfBank ile 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi ve 1 Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı. Kulüpte düzenlenen törenle Çalışkan'a katkılarından dolayı teşekkür edildi." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)