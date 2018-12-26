Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 5 yıl önce iki aileden, bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında süren kan davasının sona erdirilmesi amacıyla, ilçe kaymakamı Yusuf İzci tarafından çalışma başlatıldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Çalışma kapsamında Kopal Camisi'nde bir araya gelen iki aile, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından, aralarındaki husumetin sonlanması için barış protokolü hazırladı. Kanaat önderlerinin de çabalarıyla yapılan görüşmelerden sonra aralarındaki husumeti sonlandırmaya karar veren aileler, Erzurum Valisi Okay Memiş önderliğinde söz konusu mahallede kurulan barış çadırındaki yemekte bir araya geldi.

"BARIŞ YAPMAK KOLAY, DEVAM ETTİRMEK ZOR"

Burada konuşan Vali Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da çok büyük kamu yatırımlarına imza atıldığını ifade etti. Türkiye'nin zor bir coğrafyasında görev yaptıklarını anlatan Memiş, "Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız, lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CEZAEVİNDE 9 KİŞİ, FİRARİ 5 KİŞİ

İlçenin kanaat önderlerinden Abdullah Seyitoğlu da barışa katkıda bulunan herkese teşekkür etti. 24 Haziran 2018'de Kopal Mahallesi'nde üzücü hadiseler yaşandığını aktaran Seyitoğlu, "Bugün bizler için bayram günüdür. Kopal'da yaşayan insanlar için barış, huzur demektir. Her iki aileden, şu an cezaevinde yatmakta olan 9 kişi var. 5 kişi ise firari. İnsanlar kaderinde ne yazılmışsa onu yaşar. Bunlar için de hep birlikte elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.