taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.285
Euro
6.0291
Altın
1277.08
Borsa
91045.1
Gram Altın
216.551

Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın

Erzurum'da aralarında kan davası bulunan iki aile, imzalanan protokolün ardından barıştırıldı. Barış nedeniyle verilen yemeğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tahriklere kapılmayın" dedi.

AA | 26.12.2018 - 17:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 5 yıl önce iki aileden, bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında süren kan davasının sona erdirilmesi amacıyla, ilçe kaymakamı Yusuf İzci tarafından çalışma başlatıldı.

Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın

PROTOKOL İMZALANDI

Çalışma kapsamında Kopal Camisi'nde bir araya gelen iki aile, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından, aralarındaki husumetin sonlanması için barış protokolü hazırladı. Kanaat önderlerinin de çabalarıyla yapılan görüşmelerden sonra aralarındaki husumeti sonlandırmaya karar veren aileler, Erzurum Valisi Okay Memiş önderliğinde söz konusu mahallede kurulan barış çadırındaki yemekte bir araya geldi.

"BARIŞ YAPMAK KOLAY, DEVAM ETTİRMEK ZOR"

Burada konuşan Vali Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da çok büyük kamu yatırımlarına imza atıldığını ifade etti. Türkiye'nin zor bir coğrafyasında görev yaptıklarını anlatan Memiş, "Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız, lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın

CEZAEVİNDE 9 KİŞİ, FİRARİ 5 KİŞİ

İlçenin kanaat önderlerinden Abdullah Seyitoğlu da barışa katkıda bulunan herkese teşekkür etti. 24 Haziran 2018'de Kopal Mahallesi'nde üzücü hadiseler yaşandığını aktaran Seyitoğlu, "Bugün bizler için bayram günüdür. Kopal'da yaşayan insanlar için barış, huzur demektir. Her iki aileden, şu an cezaevinde yatmakta olan 9 kişi var. 5 kişi ise firari. İnsanlar kaderinde ne yazılmışsa onu yaşar. Bunlar için de hep birlikte elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

376
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

69
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

130
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

222
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

79
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

117
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir