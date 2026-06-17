Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

17.06.2026 tarihli 2026/148 karar numaralı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki listesi Resmi Gazete’de ilan edildi.

Karar kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Kararla birlikte toplamda 429 ismin yeni görev yeri belirlendi.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞEN İSİMLER

Kararname kapsamında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Tekin Dundar ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Ankara Vali Yardımcısı Namur Kemal Nazlı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği görevine atanırken, çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı da İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde daire başkanı ve şube müdürü olarak görevlendirildi.

İSTANBUL GÖREVLENDİRMELERİ

Kararname kapsamında Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut İstanbul Adalar Kaymakamlığına, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin İstanbul Çekmeköy Kaymakamlığına atandı.

Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay İstanbul Maltepe Kaymakamı olurken, Bursa İnegöl Kaymakamı Ercan Arslan İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı görevine getirildi.

Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren İstanbul Silivri Kaymakamlığına atanırken, Bursa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise İstanbul Güngören Kaymakamlığı görevine getirildi.

İstanbul Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilirken, Ordu Fatsa Kaymakamı Avni Kula da İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ayrıca Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin de İstanbul Vali Yardımcılığı kadrosuna atandı.

Öte yandan İstanbul Adalar Kaymakamı Abdurrahman İnan Trabzon Vali Yardımcılığına atanırken, İstanbul Vali Yardımcıları Mehmet Hüseyin Nail Anlar Sakarya'ya, Halil Avşar ise Antalya'ya vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

ANKARA GÖREVLENDİRMELER

Kararname kapsamında Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Turgay İlhan Bilgin Ankara Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

Erzurum Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badoğlu, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakaş Ankara Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay'ın İstanbul Maltepe Kaymakamlığına atanmasının ardından boşalan göreve Mersin Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar getirildi.

Burdur Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Ankara Ayaş Kaymakamlığı görevine getirildi.

İZMİR GÖREVLENDİRMELERİ

Kararname kapsamında Balıkesir Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş İzmir Dikili Kaymakamlığına, Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman İzmir Bergama Kaymakamlığına atandı.

Balıkesir Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal İzmir Bayraklı Kaymakamı olurken, Kars Kağızman Kaymakamı Okan Daştan İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı görevine getirildi.

Muğla Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta İzmir Tire Kaymakamlığına, Van Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise İzmir Menderes Kaymakamlığına atandı.

İzmir Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ise İzmir Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

BURSA GÖREVLENDİRMELER

Bursa'da Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçelerinde de görev değişiklikleri yaşandı.

İstanbul Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki Bursa Osmangazi Kaymakamı olurken, Hatay Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay İnegöl Kaymakamlığına atandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Zeyrek ise Bursa Kestel Kaymakamlığı görevine getirildi.

Eskişehir Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın Bursa Vali Yardımcılığı görevine getirildi.