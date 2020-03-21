taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü, hafif yaralandı.

DHA | 21.03.2020 - 12:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Meral Arsay, 07 AJE 564 plakalı otomobiliyle Antalya Hasan Subaşı Caddesi'nden, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ne dönüş yaptı.

İddiaya göre, önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Meral Arsay, manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

ŞOKE OLDU

Kaldırımdaki dubalara çarpan Arsay’ın aracı, Antalya Valiliği'nin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören esnaflar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Arsay, büyük şok yaşadı.

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu İZLE

EŞİ VE KIZI SAKİNLEŞTİRDİ

Gözyaşlarına boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ön bölümü hurdaya dönen araçtaki gaz bağlantısını, itfaiye ekipleri kesti. Oturduğu kaldırımda ağlamaya devam eden Meral Arsay’ı, eşi ve kızı sarılarak sakinleştirdi. Hafif yaralanan Arsay, tedavisi için ambulansa alındı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla bölgeden çekildi.

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir
Adana'da 19 kişilik pos makinesi çetesi yakalandı
İhtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çete üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
İstanbul'da süratli şekilde ilerleyen otomobilin, seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
İzmir'de 2 kişi silahlı saldırıya uğradı
Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahısların tartışmasında, 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Zonguldak’ta 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Aynı aileden üç kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
211
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
690
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
312
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
101
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
182
DSÖ'den gençlere korona uyarısı
DSÖ'den gençlere korona uyarısı
62
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir