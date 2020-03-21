Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

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İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı

Koronavirüs nedeniyle büyük can kaybının yaşandığı İtalya’da bugüne kadar hastalıktan hayatını kaybedenlerin verileri incelendi. Buna göre virüsten en çok etkilenenler 63 yaş üstü erkek hastalar oldu.