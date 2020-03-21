Meral Arsay, 07 AJE 564 plakalı otomobiliyle Antalya Hasan Subaşı Caddesi'nden, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ne dönüş yaptı.
İddiaya göre, önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Meral Arsay, manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ŞOKE OLDU
Kaldırımdaki dubalara çarpan Arsay’ın aracı, Antalya Valiliği'nin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören esnaflar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Arsay, büyük şok yaşadı.
Valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu İZLE
EŞİ VE KIZI SAKİNLEŞTİRDİ
Gözyaşlarına boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ön bölümü hurdaya dönen araçtaki gaz bağlantısını, itfaiye ekipleri kesti. Oturduğu kaldırımda ağlamaya devam eden Meral Arsay’ı, eşi ve kızı sarılarak sakinleştirdi. Hafif yaralanan Arsay, tedavisi için ambulansa alındı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla bölgeden çekildi.