Valilik duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Şanlıurfa’da etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, adeta bir felakete dönüştü.

Özellikle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yıkıma yol açan hava muhalefeti nedeniyle 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Yaşanan bu ağır tablonun ardından Şanlıurfa Valiliği, yaraların sarılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla Birecik ve Viranşehir’de tüm eğitim kurumlarının 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.