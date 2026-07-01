Valilik uyardı: Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

İstanbul’da yaşayanlar için bugün dikkatli olunması gereken bir gün.

Valilik tarafından yapılan son açıklamaya göre, kentte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşıyor.

Öğle saatlerinden itibaren nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmayın

Valilik günün en sıcak dilimi olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında risk grubundaki kişilerin dışarıda olmaması konusunda özellikle uyardı.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi yüksek sıcaklıklardan en hızlı etkilenen risk grupları bu saatler arasında güneşten kaçınmalı.

Valilik aynı zamanda orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için de vatandaşların her zamankinden daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.