Valorant gece pazarı geldi mi, ne zaman bitecek? 7 Mayıs 2026 gece pazarı tarihleri

Valorant oyuncularının heyecanla takip ettiği Gece Pazarı etkinliği yeniden erişime açıldı.

7 Mayıs 2026 itibarıyla başlayan etkinlikle birlikte oyuncular, birbirinden farklı silah kaplamalarını özel indirimlerle satın alma fırsatı yakalıyor.

Sınırlı süre boyunca aktif kalacak olan Gece Pazarı’nın ne zaman sona ereceği ve hangi tarihler arasında açık olacağı ise oyunseverler tarafından araştırılıyor.

Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman bitecek, etkinlikte hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 7 Mayıs 2026 Valorant Gece Pazarı tarihleri ve merak edilen detaylar...

VALORANT GECE PAZARI TARİHLERİ 2026

Valorant'a gece pazarı etkinliği 7 Mayıs 2026 Perşembe günü eklenecek.

Etkinliğin 21 gün boyunca oyunda aktif olacak.

28 Mayıs 2026 Perşembe günü ise etkinlik oyundan kaldırılacak.

Her oyuncuya özel olarak belirlenen teklifler arasında:

Silah skinlerinde %10 ile %50 arasında indirimler

Premium ve nadir koleksiyonlardan sürpriz teklifler

Oyuncuya özel 6 farklı kart seçeneği gibi avantajlar sunuluyor.