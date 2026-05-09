Van-Bahçesaray yolunda zorlu karla mücadele

Van'da soğuk etkisini göstermeye devam ediyor.

Haziran ayına az bir süre kalırken Van'da, karla mücadele ediliyor.

Van'da yoğun kar yağışı ve özellikle de çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı.

6 METRELİK KAR YIĞINLARI

Mayıs ayında karla mücadelenin sürdüğü kara yolunda, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor.

Zorlu coğrafyada şu ana kadar yolun 15 kilometresi açan ekipler, yolun 18 kilometresini de açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler zaman zaman 6 metrelik kar yığınları ile mücadele ederken, özellikle çığ düşen alanlarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

"12 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ"

Ekip şefi Murat Yücel, bu yıl kar yağışının çok fazla olduğunu ve yolun kapalı olduğu dönemlerde de çok sayıda çığın düştüğünü belirterek, "Yaklaşık 12 gündür çalışıyoruz. Araçlarımızla birlikte karla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu açtık. 18 kilometrelik yolumuzda kalmış durumda.

Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Bazı yerlerde 6 metre yüksekliğinde kar var. Genelde çığın düştüğü alanlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.