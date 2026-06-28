Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Kabaiş'in, 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Rojin Kabaiş davasını takip eden Van Barosu, bugün yaptığı açıklama ile dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı.

"RUHSAL YIPRANMA NEDENİYLE BABA İLE İLETİŞİM GÜÇLEŞMİŞTİR"

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

“Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren Van Barosu tarafından oluşturulan dava takip ekibince büyük bir titizlikle takip edilmiş; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulmuştur.



Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz.”

"SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ÇEKİLME KARARI ALINMIŞTIR"

“Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır.”

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Söz konusu karar, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir.



Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz.”