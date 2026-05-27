Van Gölü kıyısında kaybolan 3 kişi kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi yakınlarında, Van Gölü kıyısında gezinti yapan 3 kişi, bir süre sonra bulundukları bölgeden uzaklaşarak yönlerini kaybetti.

Arazide ilerleyemeyen grup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

EKİPLER HIZLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı gemi adamları sevk edildi. Ekipler, hem karadan hem de göl üzerinden arama çalışması yürüttü.

Yaklaşık 3 saat süren koordineli çalışmanın ardından kayıp kişilere ulaşıldı.

BOTLA GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINDILAR

Mahsur kalan 3 kişi, emniyete ait bota alınarak İnköy İskelesi’ne getirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde grubun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.