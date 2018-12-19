Van'a 64 milyon liralık yol yapıldı

Terör örgütü PKK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerini, KHK kapsamında görevlendirilen belediye başkanları aldı.

KAYYUM GELDİ, YOLLAR DÜZELDİ

PKK'ya hizmet eden belediyenin yerini halka hizmet eden belediyeler alınca, yolları kullanılmayacak derecede bozuk olan mahallelerde, yol yapım ve onarım çalışmaları yapıldı, yollar yenilenerek kullanışlı hale getirildi.

64 MİLYON LİRA HARCAMA YAPILDI

Van Büyükşehir Belediyesi, 7 aylık çalışma sezonunda 64 milyon lira harcama yaparak, 729 kilometre yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan çalışmalarla, yüzlerce yerleşim yeri sıcak asfaltlı yollara kavuşurken, onlarca cadde ve sokak yolu da yenilenerek hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda toplamda bin 700 kilometre yol yaparak, kenti adeta asfaltlı yollarla ördü.