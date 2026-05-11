Van'da 2 kiloluk külçe altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik koordineli bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu belirlediği araç takibe alındı.

IĞDIR’DAN MURADİYE’YE GİDEN ARAÇ DURDURULDU

Şüphe üzerine Iğdır’dan Muradiye yönüne seyir halinde olan araç, ilçe girişinde durduruldu. Güvenlik güçleri tarafından araçta detaylı arama yapıldı.

Arama sırasında dikkat çeken miktarda külçe altın bulundu.

2 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan kontrollerde, toplam 2 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların kaynağı ve taşınma amacıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ele geçirilen altınlara el konuldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında araçta bulunan S.D., B.D. ve Y.B. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bölgede devam ettiği belirtildi.