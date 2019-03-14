Van'ın yeni muhtar adayı 21 yaşındaki Deniz

Ailesine maddi destek sağlamak için bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Deniz Gözüaçık, muhtar adayı olmaya karar verdikten sonra yoğun bir seçim çalışması başlattı.

AKŞAMLARI EV ZİYARETLERİNE GİDİYOR

Kentin Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Gözüaçık, işini aksatmayıp, gündüzleri iş yerine gidip, akşamları ise 4 erkek rakibini geride bırakmak için her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunarak seçim çalışması yürütüyor. Doğup, büyüdüğü mahalenin sorunlarını gördüğü için aday olmaya karar verdiğini anlatan Gözüaçık, seçmenlerine sorunları kısa sürede çözme vadinde bunuyor.

''TEK KADIN ADAY BENİM''

Ailesi ile birlikte yaşayan ve 11 kardeşi olan Gözüaçık, "Akşamları ev ziyaretlerinde bulunup, halkın desteğini istiyorum. Mahallede kadınlar için kurslar, öğrenciler ve bütün mahalle halkı için kütüphane düşünüyorum. Yaklaşık 4 bin seçmeni olan mahallede, bir taziye evi yok. Öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyorum. Mahallede toplamda 5 adayız, adaylar içinde tek kadın olmanın avantajı olacağını düşünerek kendimi şanslı görüyorum." dedi.

















