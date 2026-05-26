Van'da arife günü nedeniyle caddelerde yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı için son 1 gün...

Yurdun dört bir yanında geri sayım başlarken birçok şehirde vatandaşlar alışveriş için sokaklara çıktı.

Bu illerden bir tanesi de Van oldu.

ESNAFLAR DURUMDAN MUTLU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi esnaf, tezgâhlarını hazırlayarak bayramlık ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok çeşidin yer aldığı tezgâhlar, özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor.

VATANDAŞLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Kentin birçok noktasında kurulan tezgâhlarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi, vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği caddede alışveriş hareketliliği en üst seviyeye ulaştı.

"HERKES İÇİN GÜZEL BİR DÖNEM"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Ercan Altıntaş, bayram yoğunluğunun geçtiğimiz haftadan itibaren başladığını belirtti. Caddenin kapatılması ve arife günü itibariyle bu yoğunluğunun üst seviyeye çıktığını ifade eden Altıntaş, "Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapatılması esnaf için oldukça olumlu sonuçlar doğurdu. Şu anda bayram öncesi yoğun bir hareketlilik yaşanıyor; bu durum hem caddedeki hem de çevredeki esnaflarımız için bayram öncesi güzel bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bayramdan önceki son bir hafta, esnafı ciddi anlamda olumlu etkileyen bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğin devam etmesini temenni ediyoruz. Hem esnafımız hem de halkımız şu an oldukça mutlu. İyi bir yoğunluk var; alan da satan da memnun" dedi.