Van'da binadan düşen beton parçaları paniğe neden oldu
Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düşerken o sırada yoldan geçen bazı vatandaşlar ölümle burun buruna geldi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Van'da korku dolu anlar...
Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephesinden beton parçaları koptu.
Kopan parçalar bir anda kaldırıma düştü.
BAZI VATANDAŞLAR SON ANDA KURTULDU
Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan o anlar, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)