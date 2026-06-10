Van'da binadan düşen beton parçaları paniğe neden oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Van'da korku dolu anlar...

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephesinden beton parçaları koptu.

Kopan parçalar bir anda kaldırıma düştü.

BAZI VATANDAŞLAR SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.