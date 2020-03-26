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Van'da göçmenlerin taşındığı minibüs devrildi: 20 yaralı

Yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 20 göçmen yaralandı.

DHA | 26.03.2020 - 08:43..
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İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 55 kaçak göçmen, akşam saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere Van'ın Saray ilçesinde minibüse bindirildi.

Karahisar Mahallesi'ne gelen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 55 kişiden 20'si yaralandı.

AMBULANSLAR KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE TAŞIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saplık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından koronavirüs nedeniyle, ambulanslarla kontrollü bir şekilde alınıp, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

YARA ALMADAN KURTULANLAR KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kazada yara almadan kurtulan 35 kaçak göçmen ise kabul merkezine götürülerek karantina altına alındı.

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