Van'da hayvan otlatan genç ağır yaralandı
Gürpınar ilçesinde küçükbaş otlatan besici Salih Gümüş, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi’nde küçükbaşlarını otlatan Salih Gümüş’ün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği Gümüş, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gümüş, Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Gümüş’ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)