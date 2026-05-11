Van'da hayvan pazarında çıkan kavga kötü bitti
Van'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Van'da hayvan pazarında kavga çıtkı.
Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
13 YARALI
Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)