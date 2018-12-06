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Van'da, huzur uygulaması yapıldı

Van'da, jandarmanın 73 ekip ve 503 porsonelle gerçekleştirdiği 'Huzurlu parklar ve okul önleri uygulamasında', 6 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 912 araç kontrol edildi.

DHA | 06.12.2018 - 10:18..
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Uygulamalarda, 'Terör örgütüne yardım etmek' suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 AŞAMADA YAPILDI

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, 73 ekip ve 503 jandarma personeliyle 'Huzurlu parklar ve okul önleri uygulaması' yaptı. 3 aşamalı olarak yapılan uygulamalarda, özellikle öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerler ile metruk binalarda kontroller yapıldı.

Van'da, huzur uygulaması yapıldı

14 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 6 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 912 araç kontrol edildi.14 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 11 sürücüye 11 bin 682 TL idari para cezası uygulandı. Erciş ilçesinde ise, jandarmanın yaptığı uygulamalarda, 5 bin 131 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı


Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı



Van'da, huzur uygulaması yapıldı

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