Van'da iki mevsim bir arada

Doğu Anadolu’nun kendine özgü iklim yapısıyla dikkat çeken Van, coğrafi çeşitliliği sayesinde aynı gün içinde farklı mevsim görüntülerini bir arada sunuyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü etkisini koruyor.

Özellikle dağlık alanlarda kış mevsiminden izler hâlâ silinmezken, alçak kesimlerde ise baharın tüm canlılığı hissediliyor.

DAĞLAR BEYAZA, OVALAR RENKLERE BÜRÜNDÜ

Van’ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş gibi yüksek rakımlı ilçelerinde zirveler, beyaz örtüyle kaplı kalmaya devam ediyor. Buna karşın aynı coğrafyanın daha alçak bölgelerinde ise doğa tamamen farklı bir tablo çiziyor.

Ovalarda açan kırmızı gelincikler, sarı ve mor tonlardaki çiçekler, doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürüyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ YENİ GÖZDESİ

Ortaya çıkan bu zıtlık, hem vatandaşların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Aynı karede hem karla kaplı dağların hem de çiçeklerle bezenmiş vadilerin yer alması, Van’ın doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, kısa mesafeler içinde yaşanan bu mevsim farklılığını “eşsiz bir doğa olayı” olarak değerlendiriyor.

VAN’IN DOĞAL ZENGİNLİĞİ GÖZLER ÖNÜNDE

Kentin farklı rakımlara sahip yapısı, Van’da sıra dışı bir manzara ortaya çıkarıyor. Bir yanda kışın izlerini taşıyan beyaz zirveler, diğer yanda yazı andıran çiçekli ovalar, bölgenin doğal çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu tür iklim ve coğrafi geçişlerin Van’ı Türkiye’nin en dikkat çekici doğal alanlarından biri haline getirdiğini belirtiyor.